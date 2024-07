To już trzecie Boże Narodzenie piłkarza Jarosława Bieniuka bez aktorki Anny Przybylskiej. Bieniuk w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedział bardzo szczerze o tym, jakim jest ojcem jak wychowuje dzieci. TUTAJ znajdziesz więcej informacji o wywiadzie z Bieniukiem.

To był fantastyczny okres (...) To są fantastyczne wspomnienia. Najczęściej jeździliśmy w góry. To jest taka nasza tradycja. Wszyscy jeździliśmy na nartach, na snowboardzie. One, dzieciaki od małego są przyzwyczajone - powiedział Jarosław Bieniuk.