Kultowe klapki Kubota w Biedronce za 25 złotych!

Jeszcze do niedawna nikt nie chciał w nich chodzić, kojarzyły się z "typowym Januszem" i białymi skarpetkami. Teraz świat oszalał na ich punkcie, a mowa o... klapkach Kubota! Klapki Kubota są dostępne od czwartku w Biedronce. Ten kultowy już model stał się hitem w Polsce w ubiegłym roku i wszystko wskazuje na to, że będzie królował z pewnością jeszcze tego lata. My jesteśmy w nich totalnie zakochani, a jeszcze bardziej jesteśmy zakochani w ich cenie - klapki Kubota w każdym rozmiarze od 37 do 44 - dostępne są w Biedronce za jedyne 24,99 zł (zarówno męskie, jak i damskie)! To naprawdę dobra oferta, ponieważ regularna cena tego modelu (Kubota Basic) to przeważnie około 50 złotych. Skusicie się?

Klapki Kubota w Biedronce są dostępne od 20 lutego. Spieszcie się, a jeszcze upolujecie ukochaną parę! W Biedronce dostępnych jest kilka kolorów, m.in.: czarny, granatowy, pudrowy róż, błękitny. Klapki Kubota są wodoodporne, przyjazne dla stóp, idealnie nadają się na basen, siłownię i do codziennego użytkowania. Pierwsza oferta tej marki w Biedronce okazała się hitem sprzedaży, ponieważ 70% wszystkich produktów znalazło swoich właścicieli w pierwszym dniu obowiązywania oferty. Domyślamy się, że tak będzie i tym razem!