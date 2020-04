Biedronka rusza z zakupami online! Swoje zamówienie otrzymasz w ciągu godziny

Biedronka, w związku z ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem, wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów. Popularna sieć zdecydowała się na rozszerzenie swojej oferty, dzięki czemu zakupy będzie można zrobić bez wychodzenia z domu! Usługa działa na razie w 10 największych miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a płatności można dokonać za pośrednictwem aplikacji Glovo.

Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Biedronka wprowadza zmiany, będzie jak w szpitalu!

Biedronka rusza z zakupami on-line

Wygląda na to, że sieć sklepów Biedronka chce jeszcze bardziej zadbać o wygodę i bezpieczeństwo swoich klientów w czasie epidemii koronawirusa. Od teraz nie trzeba będzie wychodzić z domu, aby zrobić zakupy w Biedronce. Wystarczy mieć aplikację Glovo, aby uzyskać dostęp do ok. tysiąca produktów, głównie spożywczych i kosmetyków, najczęściej kupowanych w Biedronce.

Zamówienia będą przyjmowane i realizowane w dniach otwarcia sklepów między godziną 10:00, a 22.30. Na ten moment usługa działa w 10 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, Jeronimo Martins Polska oraz Glovo zapewniają, że zamówione produkty zostaną dostarczone w ciągu godziny, jednak w okresie wzmożonych zakupów, czas oczekiwania na dostawę może się nieznacznie wydłużyć.

Cena jednorazowej dostawy oferowanej przez Glovo to 9,99 zł i co najważniejsze nie ma przy tym żadnych limitów wagowych, jednak waga zakupów nie powinna przekraczać możliwości fizycznych dostawcy.

Wierzymy, że Glovo wykonuje usługę, której w tej chwili poszukuje coraz większa liczba klientów Biedronki. Ta współpraca zapewnia możliwość dotarcia do naszych klientów nowymi drogami, nie wpływając na komfort zakupowy naszych klientów w sklepach - cytuje słowa Pawła Włodarczyka, dyrektora operacyjnego w sieci Biedronka, portal wirtualnemedia.pl

Będziecie robić zakupy w sieci Biedronka bez wychodzenia z domu? To wydaje się być świetne rozwiązanie zwłaszcza w czasach epidemii koronawirusa. Wystarczy mieć aplikację Glovo.

East News

Niektóre sklepy stacjonarne są przed świętami Wielkanocnymi czynne całą dobę w celu rozłożenia ruchu klientów na 24 godziny.

East News