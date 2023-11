Koszula Anny Lewandowskiej została zaprojektowana przez Sarę Boruc! Jest to model oversize i nazywa się "Omenaa". Można ją kupić na stronie jamesbutton.com za 399 złotych.

Chciałabym Was także namówić do wsparcia wspaniałej akcji charytatywnej WOMEN FOR TOLERANCE, stworzonej przez fundację @omenaafoundation by @omenaamensah . A ta piękna koszula, którą mam na sobie została zaprojektowana przez @mannei_is_her_name Dochód ze sprzedaży tych koszul zasili konto budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie.