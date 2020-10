Bezobjawowe zakażenie koronawirusem. Jak sprawdzić, że przechodzisz COVID-19 bezobjawowo?

Stale rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Jak pokazują badania większość zarażonych przechodzi wirusa bezobjawowo, a to oznacza, że te osoby nie wiedzą, że są chore i nieświadomie przyczyniają się do rozprzestrzeniania wirusa. Jak osoby, które przechodzą Covid-19 bezobjawowo mogą to sprawdzić? To zaskakujące, ale jest na to sposób!

Jak poznać, że przechodzisz zakażenie koronawirusem bezobjawowo?

Każdy kolejny dzień przynosi rekord zachorowań na koronawirusa, co więcej niepokoi fakt, że niepokojąco wzrasta śmiertelność wśród chorych na Covid-19. Jak podkreślają specjaliści zaczęliśmy żyć tak, jakby epidemii nie było i to niesie za sobą ogromny wzrost zachorować. W dużej mierze przyczyniają się do tego osoby, które bezobjawowo przechodzą zakażenie koronawirusem i często nawet nie wiedzą, że są jego nosicielami. To może dotyczyć aż 80 proc. społeczeństwa i stanowi poważne zagrożenie dla tych, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka.

Jak się okazuje naukowcy uważają, że można rozpoznać koronawirusa zanim pojawią się objawy. Lekarze z Scripps Translational Research Institute w Kalifornii sądzą, że można to zrobić samodzielnie. Jakie sygnały powinny zwrócić naszą uwagę?

Pierwszym sygnałem, który wysyła organizm w związku z zakażeniem koronawirusem jest chroniczne zmęczenie utrzymujące się przez dłuższy czas. Objawem, który powinien zwrócić uwagę jest inna tolerancja wysiłku, czyli przy tej samej pracy nasz organizm męczy się szybciej. Te sygnały powinniśmy traktować bardzo poważnie.

Kolejnymi niepokojącymi sygnałami, które mogą mieć związek z zakażeniem koronawisusa są: kołatanie serca, czerwone lub fioletowe plamy na plecach, wysypka i innego rodzaju zmiany skórne, których do tej pory nie obserwowaliśmy u siebie.

Jeśli dodatkowo obserwujemy zadyszkę czy problemy z oddychaniem – wtedy wskazana jest wizyta u lekarza.

Aż 80 proc. zakażonych koronawirusem nie ma objawów choroby.

East News

Zdecydowany wzrost osób zakażonych koronawirusem sprawia, że w Polsce pojawia się coraz więcej żółtych i czerwonych stref. W tych ostatnich noszenie maseczek w przestrzeni publicznej jest obowiązkowe.