Danuta Martyniuk, żona Zenona Martyniuka i babcia małego Floriana, pojawiła się na nagraniu opublikowanym przez swoją synową Faustynę Martyniuk. Nagranie, udostępnione na Instagramie Faustyny, ukazuje pierwsze sześć miesięcy życia jej syna Floriana, który jest owocem jej związku z Danielem Martyniukiem.

Szczególną uwagę internautów przykuł jednak fragment ze szpitalnej sali, na którym Danuta Martyniuk trzyma swojego nowo narodzonego wnuka w ramionach. Żona Zenona Martyniuk zaprezentowała się w pełni naturalnej odsłonie!

Faustyna Martyniuk pokazała nagranie z porodówki

Materiał wideo, który trafił do sieci 16 grudnia, pokazuje wzruszające momenty z narodzin Floriana. Obecni byli na nim najbliżsi - świeżo upieczeni rodzice, Faustyna i Daniel Martyniuk, a także dziadkowie. Wideo pochodzi bezpośrednio ze szpitalnej sali porodowej. Wśród urywków widać Danutę Martyniuk ubraną w jeansy i białą koszulkę, z włosami spiętymi w kok, bez grama makijażu czy filtrów.

Tak wygląda Danuta Martyniuk bez makijażu i filtrów

Dla wielu fanów to pierwszy raz, gdy mogli zobaczyć Danutę Martyniuk w tak naturalnej wersji. Zazwyczaj żona króla disco polo pokazuje się w pełnym makijażu i idealnie ułożonej fryzurze. Tym razem postawiła na wygodę i naturalność. Jej wygląd wzbudził pozytywne emocje - Danuta była uśmiechnięta, zrelaksowana i pełna ciepła, trzymając wnuka na rękach.

Metamorfoza Danuty Martyniuk. Schudła 20 kilogramów

Ostatnie miesiące to czas dużych zmian dla Danuty Martyniuk. Jak sama przyznała, przeszła spektakularną metamorfozę - schudła aż 20 kilogramów. Kluczem do sukcesu okazała się zmiana stylu życia: ograniczenie chleba i tłustych potraw, gotowanie lżejszych posiłków oraz aktywność fizyczna.

Regularne ćwiczenia i zdrowe nawyki sprawiły, że jej wygląd zmienił się radykalnie. W tej nowej wersji wciąż zachowuje jednak swoją naturalność.

Fot. Instagram faustynaaj

Fot. Instagram faustynaaj

