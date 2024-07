1 z 8

Wczoraj odbył się pierwszy dzień Orange Warsaw Festiwal. Gwiazdą wieczoru była Beyonce. Artystka pojawiła się na scenie z 15 minutowym spóźnieniem, jednak wypełniony po brzegi Stadion Narodowy nie miał jej tego za złe. W końcu to diwa.

Podczas trwającego prawie dwie godziny perfekcyjnego muzycznego widowiska Beyonce wykonała swoje największe przeboje, a także pochwaliła się swoimi umiejętnościami tanecznymi. Koncert rozpoczęło energetyczne "Girls (Who Run The World)", które rozbujało publiczność. Na scenie nie zabrakło takich przebojów jak: "If I Were A Boy", "Crazy In Love" czy "Single Ladies". Wszystko okraszone kolorowymi wizualizacjami. Na sam koniec artystka swoim anielskim głosem wykonała utwór "I Will Always Love You" z repertuaru Whitney Houston i kompozycję "Halo", podczas trwania której zgromadzony tłum wyciągnął niebieskie baloniki, a sama gwiazda zeszła ze sceny by być bliżej fanów.

Show Beyonce było wyjątkowe również ze względu na kostiumy sceniczne. Gwiazda przebierała się kilkanaście razy. Miała na sobie zarówno seksowne skóry, zwiewne kreacje w stylu egzotycznych księżniczek, jak i cekinowy kombinezon w stylu glamour. Każda stylizacja podkreślała piękne kształty wokalistki.

