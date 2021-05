"Beverly Hills 90210": serialowe Donna i Kelly zachwycały urodą. Jak po 30 latach wyglądają Jennie Garth i Tori Spelling?

"Beverly Hills 90210" to niezaprzeczalnie jeden z najpopularniejszych seriali lat 90., który zyskał ogromną sławę nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też na całym świecie. Kto z nas nie pamięta umięśnionych, opalonych przystojniaków z Kalifornii, czy towarzyszących im piękności, których kultowe stylizacje, makijaże i fryzury przeszły do popkultury? Niestety czas mija, a dawne ślicznotki już nie przypominają tych, jakie znaliśmy z nagrań z 1990 czy 2000 roku, kiedy to zakończono serial. Jak dziś, ponad 30 lat od premiery "Beverly Hills 90210", wyglądają serialowe Donna i Kelly, grane przez Tori Spelling i Jennie Garth? Na najnowszym wspólnym zdjęciu są nie do poznania!

Jak teraz wyglądają Tori Spelling i Jennie Garth "Beverly Hills 90210"?

30 lat temu młodzież na całym świecie z wypiekami na twarzy śledziła losy paczki przyjaciół ze słonecznej Kalifornii, wzorując się nie tylko na ich fryzurach i wyszukanym stylu, ale też na sposobie wysławiania się, czy gestykulacji. Nic więc dziwnego, że gdy w 2000 roku ogłoszono zakończenie serialu, rozżaleni fani pisali petycje o kontynuację swojego ulubionego hitu. I choć dla wielu odtwórców głównych postaci, jak Shannen Doherty, niedawno zmarłego Luke'a Perry'ego , czy Jasona Priestley'a występ w "Beverly Hills 90210" okazał się drzwiami do sławy, to tyle część z nich po zakończeniu serialu poradziła sobie nieco gorzej. Do grona tych drugich możemy zaliczyć m.in. Jennie Garth i Tori Spelling, które wcielały się w najlepsze przyjaciółki Donnę i Kelly.

Garth po zakończeniu kultowego serialu z lat 90. wystąpiła między innymi w takich produkcjach, jak "Powrót do Streetsville" czy "Zatańczmy jeszcze raz", Jednak wraz z upływem czasu popularność kobiety znacznie zmalała, ustępując aktorom młodego pokolenia. Także Tori Spelling postanowiła nieco wycofać się z mediów. Aktorka ma za sobą serię nieudanych operacji plastycznych oraz problemy z zaburzeniami odżywiania, przez co jakiś czas temu spadła na nią wielka fala hejtu.

Dziś, ponad 30 lat od premiery "Beverly Hills 90210" serialowe Donna i Kelly pochwaliły się na Instagramie wspólnym zdjęciem. 49-letnia Jennie Garth i dwa lata młodsza od niej Tori Spelling są nie do poznania! Obie panie nadal pozostały wierne swojemu ukochanemu blondowi. To jednak nie jedyne, co ich łączy. Przyjaciółki wyraźnie upodobały sobie również zabiegi medycyny estetycznej.

49-letnia Jennie Garth bardzo dba o swoją aparycję, czym chętnie chwali się na swoim instagramowym kocie. Aktorka pomimo upływu lat, nadal zachwyca świetną figurą.

Również Tori Spelling, pomimo dawnych zaburzeń odżywiania, dzięki zbilansowanej diecie i ćwiczeniom powróciła do świetnej figury. Gwiazda "Beverly Hills 90210" coraz chętniej chwali się w sieci planami treningowymi oraz pomysłami na zdrowe przekąski.

