Pisaliśmy już o polskiej marce Local Heroes, która podbija serca światowych gwiazd. T-Shirt i bluzy ich projektu noszą takie gwiazdy, jak Rihanna, Justin Bieber czy Rita Ora. Przypomnijmy: Rihanna, Bieber, PSY i Rita Ora zachwyceni polską marką

Okazuje się jednak, że są i ciemne strony popularności. Ostatnio w internecie kontrowersje wzbudziła nowa kolekcja światowej marki Bershka, w której można znaleźć koszulkę przypominającą do złudzenia słynny t-shirt "Doing Real Stuff Sucks", autorstwa Local Heroes właśnie, którą silnie promował Justin Bieber. Internauci jednogłośnie twierdzą, że granica między inspiracją a kopiowaniem została przekroczona, a polska marka powinna żądać wyjaśnień. Rzeczywiście, patrząc na obie koszulki mogłoby się wydać, że pochodzą z tej samej kolekcji. Co na to całe zamieszanie dziewczyny z Local Heroes?

Widziałam ten wzór już wcześniej na Instagramie, podsyłali nam go ludzie i zwracali uwagę na podobieństwo. Z jednej strony nie jest to fajna sytuacja, bo inspiracja jest oczywista. Z drugiej jednak Bershka proponuje inne hasło na swojej koszulce, a identyczna jest tylko czcionka, która jest dostępna dla każdego, więc choćby z tego powodu wchodzenie na drogę sądową przez prawników nie wchodzi w grę - tym bardziej, że mamy do czynienia z gigantem, z którym się po prostu nie wygra. Bershka ma już długą historię kopiowania i silnego inspirowania się młodymi markami albo wykorzystywaniem zdjęć ludzi na swoich produktach bez ich zgody, więc nawet nie zamierzamy się z nimi oficjalnie kontaktować. Jedyne co możemy zrobić to napisać o tym na naszym profilu na Facebooku, a ludzie i tak widzą, że pomysł został ewidentnie zaczerpnięty z naszego "Doing Real Stuff Sucks" - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Areta Szpura z Local Heroes.

Pozostaje mieć nadzieję, że nieeleganckie zachowanie Bershki wpłynie tylko pozytywnie na losy Local Heroes i podobieństwo ich produktu jeszcze bardziej rozpromuje produkty autorstwa naszych rodaczek. Gwiazdy je przecież uwielbiają!

