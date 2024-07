Najnowszy film Andrzeja Wajdy ma być na wyjątkowo wysokim poziomie. Nie dość, że film będzie miał wyjątkowo "wzniosłą" tematykę bowiem będzie opowieścią o dokonaniach Lecha Wałęsy, to mają w nim zagrać gwiazdy światowego formatu. Mówi się nawet o samej Meryl Streep.

Reklama

Wiadomo, że jedną z tychże gwiazd będzie sama Monica Bellucci! Piękna aktorka ma zagrać Orianę Fallaci - włoską dziennikarkę i pisarkę, która w latach 80. przyjechała do Polski zrobić wywiad z Lechem Wałęsą.

Jak poinformowało "Dzień Dobry TVN" Monica znajdzie się w obsadzie za sprawą uroku Roberta Kozyry. To on miał rzekomo namówić ją do tego przedsięwzięcia. On i z pewnością kilka zer...

Reklama

pijavka