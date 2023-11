Nie od dziś wiadomo, że trendy wykluwają się nie tylko na wybiegach. Gwiazdy doskonale potrafią wyczuć, co będzie modne w nadchodzącym sezonie. Już teraz wyraźnie widać, że ich letnią garderobę w dużej części stanowią ubrania w białym kolorze. To bardzo elegancki, ale zarazem uniwersalny kolor, który obroni każdą stylizację. Dzięki niemu bardzo łatwo można wyeksponować każdy dodatek - czy to w postaci butów i torebki, czy biżuterii. Kto chodzi w bieli?

Kim Kardashian i Lady Gaga w białych sukienkach

Dwie największe skandalistki Hollywood potrafią zaskoczyć elegancką i stonowaną stylizacją. W przypadku Lady Gagi już od dłuższego czasu obserwujemy metamorfozę jej stylu. Na zdjęciu ma na sobie piękną białą suknię, której brzegi zostały celowo postrzępione przez co wyglądają jak doczepione piórka. Ten ptasi motyw pojawił się chociażby na pokazie Gucci i jest obecnie bardzo na topie. Nie możemy tutaj również zapomnieć o modny rozcięciu na niemal całej długości sukni.

Kim Kardashian z kolei zdecydowała się na mocno wyciętą w talii kreację, co dodatkowo podkreśla jej figurę klepsydry. Suknia wygląda przez to dość futurystycznie, więc idealnie wpisuje się w wizję domu mody Alexandra McQueena. Podczas pokazów prezentujących modę na sezon letni większość projektów sukienek miała właśnie wykrojony materiał w okolicy brzucha.

Rachel Brosnahan i Kendall Jenner w białych garniturach

Klasyczny garnitur Rachel Brosnahan charakteryzuje przede wszystkim satynowy połysk. Ukryte w ramionach niewielkie bufki równoważą sylwetkę, przez co proporcje ciała zostają dobrze zachowane. Proste nogawki spodnie zawsze optycznie wyszczuplają nogi - to świetny wybór, jeżeli zestawiamy stylizację zarówno z balerinami, jak i sandałkami na obcasie czy czółenkami.

Kendall Jenner przełamała klasykę. Wybrała niezwykle modny w tym sezonie garnitur w stylu „boiler”, który pojawiał się na pokazach takich sław jak Maison Margiela czy Givenchy. Modelka postawiła natomiast na projekt Versace wykonany z dżinsu oraz wyszytą na rękawach nazwą tego domu mody.

Kristen Stewart i Victoria Beckham w białych spodniach

Te dwie gwiazdy mocno ze sobą kontrastują. To jak zestawić ze sobą ogień i wodę. Tym razem jednak obie wybrały ten sam trend - białe spodnie, które tylko na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwyczajne. Kristen Stewart postawiła na błysk. Jej spodnie z wysokim stanem zostały wyszyte białymi cekinami, które odbijały blask fleszy fotoreporterów. Szeroka nogawka - podobna do tej z pokazu Loewe - świetnie zrównoważyła jej sylwetkę. No i jeszcze ten pasek w talii… Co za wyczucie stylu!

Victoria Beckham z kolei to miłośniczka klasyki. W jej przypadku białe spodnie mają kształt dzwonów, które przeżywają obecnie renesans. Do łask wracają za sprawą Missoni i Chanel. I żeby nie było zbyt nudno, wybrała takie spodnie, które mają nadrukowaną równie modną szeroką kratę. Czerwona linia świetnie koresponduje z koszulą w tym samym kolorze.

