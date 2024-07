Za nami pierwszy sezon "Belfra" - serialu, który możecie oglądać na CANAL+. Cała Polska żyła historią zamordowanej Asi i nikt do końca nie wiedział, kto ją zabił. Produkcja CANAL+ odniosła spektakularny sukces, stając się najlepiej oglądanym serialem w historii kanału, którego każdy odcinek śledziło średnio 500 tysięcy widzów. Czy taka oglądalność zrodziła w producentach serialu pomysł zrealizowania drugiego sezonu? Odpowiedź brzmi...

...tak! Jak poinformowała bezpośrednio produkcja serialu, powstanie drugi sezon "Belfra". Na razie wiadomo, że reżyserem drugiego sezonu będzie znów Łukasz Palkowski. Dodatkowo portal Wirtualnemedia.pl ustalił, że CANAL+ planuje emisję drugiej serii „Belfra” za rok, czyli jesienią 2017 roku. Tytułowego Belfra nadal będzie grał Maciej Stuhr. Tym razem policja wyśle tytułowego do Wrocławia, aby tam wyśledzić zabójcę w liceum. Dlaczego Belfer będzie działać w innym liceum tym razem? Ponieważ policja zmusi go do współpracy, bo maczał place w zabiciu zabójców Asi Walewskiej.

Co będzie w drugim sezonie?

