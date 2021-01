Będzie zniesienie części obostrzeń? Nowe szczegóły po konferencji premiera Morawieckiego 

Kiedy zostanie zniesiona choć część restrykcji? Na tę informacje czekają właściciele i pracownicy restauracji, siłowni, centrów handlowych, obiektów sportowych i miliony osób w Polsce. Niektórzy, nie czekając na decyzje rządu, sami ogłaszają otwieranie swoich biznesów.

Czy w najbliższym czasie spowodowany pandemią koronawirusa lockdown zostanie poluzowany? W czasie wtorkowej konferencji prasowej zapytano o to premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie są najnowsze zapowiedzi szefa rządu?

Premier Mateusz Morawiecki nie ma na razie dobrych informacji. Jak mówi, przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym luzowaniu restrykcji trzeba brać pod uwagę to, co dzieje się nie tylko w Polsce, ale i poza nią. A w części krajów europejskich sytuacja jest bardzo trudna i dynamiczna.

I choć zapewnia, że w najbliższych dniach rząd będzie pracować nad protokołami sanitarnymi "na wszelki wypadek, gdyby sytuacja się poprawiała", na razie nie można zapowiedzieć nic pewnego.

My tego nie wykluczamy do końca, że po tej fazie restrykcji do końca stycznia, że będą wtedy pewne zmiany. Na początku przyszłego tygodnia postaramy się te zmiany zakomunikować. Ale one zależą nie tylko od poziomu zakażeń, zgonów, dostępnych łóżek covidowych, respiratorów, ale sytuacja jest na tyle dynamiczna, nowa mutacja koronawirusa która się pojawiła jest niewiadomą, że dziś musimy zachować daleko idącą pokorę wobec potencjalnych scenariuszy - mówi Morawiecki.