Będzie ślub u Gesslerów! Zachwycona Magda Gessler pisze: "Tyle na sercu ciepła czuje"

Magda Gessler to nie tylko jedna z najpopularniejszych restauratorek, ale również jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie, obok której trudno przejść obojętnie. Choć dzięki licznym wywiadom i szczerości gwiazdy, o jej życiu prywatnym wiemy całkiem sporo, wygląda na to, że największe sekrety dopiero zostaną ujawnione. Tadeusz Müller właśnie zdradził, że Magda Gessler napisała autobiografię, która może zawierać nieznane dotąd historie, w których - znając gwiazdę - nie zabraknie pikanterii. Zobacz także: Jak wnuczka zmieniła jej życie? Jak ratuje restauracje w czasach pandemii? Niezwykły wywiad z Magdą Gessler! Magda Gessler napisała autobiografię Dziś Magda Gessler ma wszystko, co można by sobie wymarzyć - szczęśliwą rodzinę, prawdziwą miłość i wielką karierę. Nie oznacza to jednak, że jej całe życie było usłane jedynie różami i jak się okazuje, wcale nie wiemy o nim wszystkiego. Ciekawość fanów restauratorki i jej słynnego "Besos" zostanie "nakarmiona", i to znacznie szybciej niż mogliby się tego spodziewać... W rozmowie z Faktem, syn Magdy Gessler z jej pierwszego małżeństwa, Tadeusz Müller, opowiedział, co takiego przygotowała. Mimo że mama udzieliła już wielu wywiadów, to większość jej barwnego życia jest jeszcze nieznana. Podczas pisania nie hamowała się w niczym, dzięki książce poznamy szczegóły jej związków z ukochanymi mężczyznami i jej małżeństw. Mogę zagwarantować, że będą to naprawdę ciekawe historie. Co do ciekawych historii - nie mamy żadnych wątpliwości. Do tego Magda Gessler znaczną część książki miała poświęcić opowieści o swoim życiu w Hiszpanii, i jak zapowiada jej syn, nie zawiodą się również fani jej kuchni, bo miłość do kulinariów pojawi się w niej...