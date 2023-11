Beata Tyszkiewicz wróci do "Tańca z Gwiazdami"?

1 z 5

Beata Tyszkiewicz planuje powrót do "Tańca z gwiazdami"? Fani aktorki i programu Polsatu z pewnością wciąż zadają sobie to pytanie. Niestety, kilka dni temu jurorka show ogłosiła w mediach, że nie zobaczymy jej w ósmej edycji hitu. I chociaż producent "TzG" zapewniał, że robił wszystko, żeby Beata Tyszkiewicz została w programie, to jurorka nie zmieniła zdania. Powodem decyzji jurorki miały być jej problemy zdrowotne. Wciąż nie wiadomo, kto mógłby zastąpić Beatę Tyszkiewicz w "Tańcu z Gwiazdami" i co najważniejsze.... na jak długo! Okazuje się bowiem, że aktorka nie wyklucza powrotu do show!

Zobaczcie co o swoim zarobkach i decyzji w sprawie "TzG" powiedziała Beata Tyszkiewicz!

