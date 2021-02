Beata Tadla zachwyciła swoim wyglądem w długiej sukni ślubnej. Piękna kreacja podkreśliła szczupłą figurę dziennikarki, która w przeszłości zmagała się z nadprogramowymi kilogramami. Dziś Beata Tadla może pochwalić się świetną sylwetką, ale nie zawsze tak było. Pamiętacie, jak kiedyś wyglądała? Gwiazda zdradziła, jak udało się jej zrzucić aż 18 kilogramów!

Beata Tadla dokładnie wczoraj, we wtorek 16 lutego, przekazała swoim fanom wspaniałą wiadomość. Okazało się wówczas, że dziennikarka wyszła za mąż za swojego partnera, Michała. Beata Tadla powiedziała tak w długiej białej sukni z głębokim dekoltem. Panna młoda zachwyciła swoim wyglądem i szczupłą figurą, ale okazuje się, że w przeszłości Beata Tadla wyglądała nieco inaczej... Już jakiś czas temu gwiazda opublikowała w sieci swoje zdjęcie z przeszłości!

W ramach przeglądu albumów... @amilczarz jak Ty to robisz, że w ogóle się nie zmieniasz? Ta starsza pani obok Agi to ja, 16 lat i 18 kg temu...- napisała Beata Tadla.

A jak udało się jej schudnąć 18 kilogramów? Okazuje się, że dziennikarka przeszła na zdrową dietę.

Po prostu zaczęłam świadomie się odżywiać. Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam. Ryby, sporo surowych warzyw i owoców, jajka, ziarna, orzechy, imbir, kurkuma, dużo produktów, które mają witaminę C, to podstawa mojej diety - przyznała w rozmowie z "Super Expressem".