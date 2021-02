Beata Tadla w końcu odnalazła szczęście w miłości. Kiedy w listopadzie, po nieudanych związkach, dziennikarka opublikowała zdjęcie, na którym siedzi w czułych objęciach z tajemniczym mężczyzną, fani nie mieli wątpliwości, że gwiazda jest znowu zakochana. Co więcej, w mediach społecznościowych zaczęło pojawiać się coraz więcej ich wspólnych fotografii, a 16 lutego okazało się, że para wzięła ślub! Beata Tadla opublikowała na swoim Instagramie fotografie z romantycznej sesji nowożeńców. Kim jest mąż dziennikarki?

Zobacz także: Dramat Beaty Tadli. Opiekuje się synem zarażonym koronawirusem: "Jesteśmy zupełnie odizolowani"

Do 2014 roku Beata Tadla była w związku małżeńskim z dziennikarzem Radosławem Kietlińskim, którego owocem jest syn - 20-letni dziś Jan. Od tego czasu gwiazda nie miała szczęścia w miłości. Dziennikarka przez 5 lat była z Jarosławem Kretem, z którym uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w polskim show-biznesie. Niestety, ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Następnie związała się z biznesmenem o imieniu Rafał, jednak po półtorej roku wspólne drogi tej dwójki rozeszły się i w czerwcu 2020 roku mężczyzna poinformował o ich rozstaniu. Zaledwie trzy miesiące później o życiu uczuciowym Beaty Tadli zrobiło się ponownie głośno, a to za sprawą zaręczyn! Jak się okazało, dziennikarka szybko zagoiła stare rany i znalazła szczęście przy boku mężczyzny, z którym właśnie stanęła na ślubnym kobiercu. Kim jest jej mąż?

Jak donoszą media, mężczyźnie udało się nałożyć zaręczynowy pierścionek na dłoń prezenterki już zaledwie po kilku tygodniach znajomości, a Beata Tadla nie ukrywała swojego szczęścia. Jej wybrankiem okazał się przystojny, wysoki brunet o imieniu Michał. Tym razem jednak gwiazda postanowiła zachować wyjątkowe uczucie tylko dla siebie i trzymać związek z dala od show-biznesu, a o jej mężu, poza tym, że jest prawdziwą drugą połówką dziennikarki, nie wiele więcej wiadomo:

Mamy te same potrzeby, oczekiwania i wyznajemy te same wartości. Śmiejemy się z tego samego i to samo nas smuci. Łączą nas podobne przejścia i ten sam apetyt na życie - mówiła w rozmowie z "Twoim Imperium"