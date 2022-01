Beata Tadla trafiła do szpitala. Dramatyczne doniesienia o zdrowiu dziennikarki

Beata Tadla postanowiła poruszyć na swoim Instagramie bardzo ważny temat dotyczący zdrowia. Dziennikarka i zwyciężczyni "Tańca z gwiazdami" bardzo często w swoich mediach społecznościowych mówi o sprawach ważnych społecznie, często podpierając się własnym przykładem. Za przykładem mamy poszedł ostatnio jej syn, który zszokował internautów dramatycznym wpisem. Jan Kietliński opowiedział wówczas o trudnych momentach z życia rodziny i o tym, że życie jego mamy było zagrożone. Tym razem głos zabrała sama dziennikarka, opisując, jak 13 lat temu doznała mini udaru. Na szczęście pomoc przyszła na czas! Beata Tadla o udarze: "Jeśli myślisz, że Ciebie to nie dotyczy - błąd. Też tak myślałam…" Beata Tadla na swoim Instagramie postanowiła zwrócić uwagę na trudny temat, jakim jest udar. Popularna dziennikarka zaznacza, że w przypadku udaru liczy się czas i błyskawiczna reakcja. Jednak ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa i zaburzonym funkcjonowaniem szpitali sprawiły, że wiele osób z objawami udaru nie zgłosiło się po pomoc od razu: Czas odgrywa tu kluczową rolę. Im szybciej trafimy pod fachową opiekę, tym mniejsze ryzyko śmierci albo trwałej niepełnosprawności. UDAR MUSI BYĆ ROZPOZNANY SZYBKO! Przez pandemię koronawirusa nawet 20% pacjentów ze świeżym udarem mózgu, pomimo objawów, odwlekło wezwanie pomocy. W praktyce oznacza to cięższy przebieg choroby i jej powikłania - alarmuje na swoim Instagramie dziennikarka Beata Tadla, chcąc wzbudzić czujność i uwypuklić powagę natychmiastowej reakcji w razie udaru, posłużyła się własnym przykładem: Jeśli myślisz, że Ciebie to nie dotyczy - błąd. Też tak myślałam… 13 lat temu. Całe szczęście, że ludzie, którzy byli ze mną, błyskawicznie wezwali karetkę. To był „mini...