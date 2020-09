Beata Tadla przeszła drugi test na koronawirusa! Dziennikarka zdradziła wynik! 

Beata Tadla podczas relacji na InstaStories poinformowała swoich fanów, że przeszła kolejny test na koronawirusa. Dziennikarka pokazała rownież, czy test wykazał wynik pozytywny czy negatywny. Beata Tadla zaraziła się groźnym wirusem?

Dokładnie tydzień temu syn Beaty Tadli za pośrednictwem Instagrama poinformował, że zaraził się koronawirusem. Jan Kietliński w swojej relacji opublikowanej w sieci przyznał, że najprawdopodobniej do zakażenia doszło na jednej z imprez z Warszawie. Syn dziennikarki opisał wówczas, jakie miał objawy koronawirusa.

Obudziłem się chory. Miałem kaszel, gorączkę i suche gardło. Były to objawy zwykłego przeziębienia, jednak co było niepokojące to fakt, że absolutnie nic nie zanosiło się na chorobę- relacjonował Jan Kietliński.