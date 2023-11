1 z 5

Beata Tadla znów jest zakochana? Pół roku temu znana prezenterka w atmosferze skandalu rozstała się z Jarosławem Kretem. Prezenter zerwał z ukochaną tuż przed "Tańcem z gwiazdami" i to za pośrednictwem mediów! Podczas "Tańca z gwiazdami", w którym oboje występowali, unikali się jak ognia, ale Jarosław Kret ostatecznie szybko odpadł, a Beata stała się ulubienicą widzów. Udział w show Polsatu był dla niej terapią po nieudanym związku, a dodatkowo okazał się też trampoliną do sukcesu - Tadla wygrała w finale i zgarnęła Kryształową Kulę. A Jarosław Kret postanowił do niej wrócić, jednak ona wcale nie była zainteresowana powrotem do swojego byłego. Najpierw rzuciła się w wir imprez po "Tańcu z gwiazdami", a potem zaczęła cieszyć się życiem i... znów randkować. Paparazzi przyłapali ją właśnie na spotkaniu z tajemniczym mężczyzną. Zobacz kolejne slajdy!

