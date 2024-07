Wszystko wskazuje na to, że w polskim show-biznesie właśnie rozpoczął się sezon na śluby. Ostatnio odbyła się długo zapowiadana ceremonia Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego. Para stanęła na ślubnym kobiercu wśród najbliższej rodziny i przyjaciół, choć nie obyło się bez towarzystwa paparazzi. Przypomnijmy: Richardson zdradza kulisy ślubu. Miała do gości nietypową prośbę

Z kolei spekulacje o ślubie Beaty Tadli i Jarosława Kreta krążyły już od wielu miesięcy i wszystko wskazuje na to, że w końcu doczekały się realizacji. Jak donosi "Super Express", Tadla i Kret pobrali się podczas cichej ceremonii, która odbyła się pod koniec kwietnia. Para wzięła najwyraźniej przykład z Agaty Młynarskiej, która zasłynęła jakiś czas temu bardzo skromnym jak na show-biznes ślubem. Informator tabloidu zdradza, że zakochani nie chcieli robić z uroczystości medialnego wydarzenia.



To była skromna ceremonia. Oni nie chcieli szumu wokół ślubu. Wiadomo, że pobrali się w kwietniu. Ale gdzie? Nie wiadomo. To jest ich tajemnicą. Teraz wybierają się na romantyczny wyjazd do Zakopanego. Są nierozłączni. Bardzo się kochają. Nie kłócą się, dbają o siebie - zdradza znajomy pary w rozmowie z "Super Expressem".