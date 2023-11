Reklama

Beata Tadla wybaczy Jarosławowi Kretowi? Od głośnego rozstania pary minęło już kilka miesięcy. Tuż przed pierwszym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" okazało się, że związek Tadli i Kreta to już przeszłość. Pikanterii dodawał fakt, że dziennikarka o rozstaniu ze swoim partnerem dowiedziała się... z mediów. Beatę Tadlę w trudnych chwilach wspierał syn i przyjaciele, którzy do dziś twierdzą, że dziennikarka nigdy nie wróci do Kreta. A jak ewentualny powrót komentuje sama Beata Tadla? Co mówi o wiadomościach, które dostaje od byłego partnera?

Tadla komentuje wiadomości od Kreta

Dziennikarka w rozmowie z "Na żywo" przyznała, że dostaje wiadomości od byłego partnera. Jak komentuje zachowanie Jarosława Kreta?

Czytam, co pisze i... milczę. Brak mi sił, by wracać do przeszłości, ale jestem otwarta na to, co nowe. Przez cztery miesiące żyłam w innej, tanecznej rzeczywistości. To mnie odmieniło - przyznała dziennikarka.

A czy Beata Tadla bierze pod uwagę ewentualny powrót do byłego partnera? Komentarz zwyciężczyni ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami" jest chyba jednoznaczny...

Stresuje mnie już samo myślenie o tym - odpowiedziała Tadla.

Jesteście zaskoczeni komentarzem Beaty Tadli?

Beata Tadla skomentowała wiadomości od Jarosława Kreta.

Dziennikarka i Jarosław Kret rozstali się tuż przed rozpoczęciem ostatniej edycji "TzG", w której razem występowali.

