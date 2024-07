1 z 5

Minęły niecałe dwa miesiące, odkąd Beata Sadowska urodziła swojego drugiego syna Kosmę. Dziennikarka pojechała z rodziną na majówkę do luksusowego SPA, ale nie tylko, by oddawać się zabiegom. Sadowska wystartowała też w biegu gwiazd. Ścigała się między innymi z Karoliną Gorczycą czy Tomkiem Karolakiem, którzy jak wiemy są triathlonistami. Jednak po Beacie Sadowskiej nawet nie widać, że niedawno była w ciąży. Biegała i nawet pomagała Kamili Szczawińskiej by szybciej dobiegła do mety. Beata Sadowska ma 42 lata i jest w życiowej formie. Wróciła już do figury sprzed ciąży?

