Zawsze jest pani tak uśmiechniętą i pozytywnie nastawioną do świata osobą?

– Staram się, choć nie zawsze jest to łatwe. Miewam emocjonalne dołki, ale nigdy nie towarzyszy im poczucie bezsilności. Płaczę tylko wtedy, gdy się wzruszam. Nie mogę też przejść obojętnie wobec krzywdy wyrządzanej dzieciom. Jestem nie tylko mamą, ale i babcią, która lubi rozpieszczać

wnuki.

Nie boi się pani tego, co będzie za kilka lat?

– Zapewne umrę na scenie na niebotycznie wysokich obcasach (śmiech). Czasem moje córki żartują, że mam więcej życiowego luzu niż one, i przywołują mnie do porządku. Wiem, ile jeszcze mogę zdziałać. Kiedy patrzę na osoby w wieku mojej mamy, przeraża mnie, że większość z nich czeka już tylko na śmierć. To wielka życiowa niesprawiedliwość i nie godzę się na to. A tak serio to marzę o takiej starości, jaką zaobserwowałam podczas pobytu w Australii. Tam starsi ludzie aktywnie korzystają z życia. Wychodzą do restauracji, podróżują i grają też w kasynach, bo ich emerytury na to pozwalają.

Jest pani wzorem dla wielu kobiet. Czy dla swoich dwóch córek także?

– Zawsze starałam się dawać dziewczynom dobry przykład. Uczyłam je niezależności. Dużo rozmawiałyśmy, bo w naszym domu nie było tematów tabu – przynajmniej dla mnie, choć Kasia i Agata różnie na to reagowały. W szczytowym momencie popularności Bajmu zapytałam je, czy chcą, żebym zrobiła przerwę i więcej czasu spędzała z rodziną. Do dziś pamiętam słowa Kasi: „Mamo, ale my chcemy widzieć cię szczęśliwą. A ty jesteś szczęśliwa i spełniona na scenie”. Myślę, że podpatrując, jak przygotowywałam kolejne koncerty, tworzyłam i śpiewałam, widziały moją siłę i rosły w swoją. A do tego trzeba odwagi, której wielu kobietom w Polsce niestety ciągle brakuje.