Beata Kozidrak udzieliła bardzo szczerego wywiadu w "Dzień Dobry TVN" w rozmowie z Urszulą Chincz. Gwiazda po raz pierwszy zdementowała ostatnie plotki o rozwodzie z Andrzejem Pietrasem. Plotkowano, że artystka i jej były mąż rozstali się skłóceni ze sobą. Okazuje się, że prawda jest zupełnie inna!

Beata Kozidrak zapewnia - ma świetne relacje z Andrzejem Pietrasem, z którym nadal współpracuje. Mają dość plotek na temat ich rzekomego konfliktu, ponieważ wszystko układa się bardzo pomyślnie:

Jesteśmy w zgodzie. To, co piszą w gazetach czy na portalach, że powodem rozstania były jakieś zdrady, to jest to bzdura totalna. Jest na przykro, że coś takiego się dzieje. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Pracujemy razem, więc to jest chociażby powód, dla którego musimy mieć dobre relacje. Podoba mu się zawartość nowej płyty. Za każdym razem mówi: "to jest niezwykłe, każda piosenka może być singlem" - mówi Beata Kozidrak.