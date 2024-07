Byliśmy na planach teledysków wielu gwiazd (ostatni "Kac Wawa" Dody), ale to co zobaczyliśmy przedwczoraj przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Beata Kozidrak z zespołem Bajm w dawnym warszawkim Kinie Tęcza pod okiem fotoreporterów kręciła teledysk do singla "Góra Dół". Za kulisami towarzyszył jej tłum fanów z fan klubu "Gorąca krew", którzy na widok swojej idolki piszczeli, skandowali imię i śpiewali piosenki z nowej płyty.

Długo oczekiwany, pierwszy od dziewięciu lat studyjny album zespołu Bajm zatytułowany "Blondynka" ukazał się 23 marca. W ciągu kilku dni zdążył pokryć się złotem i wiele wskazuje na to, że spokojnie dogoni w wyniku sprzedaży poprzednią płytę, "Myśli i słowa", którą kupiło ponad 100 tysięcy Polaków! Zobacz: Bajm wraca po 9 latach! Posłuchaj singla

