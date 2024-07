Beata Kozidrak, Urszula, Krzysztof i Piotr Cugowscy i inni wystąpili na koncercie z okazji 700-lecia Lublina! Spektakl muzyczny „Zakochani w Lublinie” (kantata kantata jazzrockowa Tomasza Momota) oparty został na najważniejszych wydarzeniach z historii miasta opowiedzianych przez lubelskiego barda, Jana Kondraka, z muzyką Tomasza Momota. Co Beata Kozidrak napisała po koncercie?

Moi Kochani. Lublin to dla mnie najważniejsze miasto. To się nigdy nie zmieni. Tam się urodziłam, wychowałam, stawiałam pierwsze muzyczne kroki, zakochałam się, urodziłam moje córki. Tam wszystko się zaczynało. Dziś jestem już w innym momencie życia, w Warszawie. Powroty do Lublina bedą zawsze sentymentalne i wyjątkowe. Na koncercie którego byłam częścią śpiewałam kilka utworów... jeden szczególnie ważny. Jan Kondrak napisał tekst... o mnie. Tomasz Momot stworzył utwór który wywołał we mnie emocje tak silne, ze aż ciezko mi o tym myślec. Za jakiś czas postaram się abyście mogli go usłyszeć... Dziękuje mojemu Lublinowi. Serce mi rośnie jak widzę jak się rozwija w rękach dobrego gospodarza. Jest tu cudownie - napisała artystka.