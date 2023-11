Reklama

Beata Kozidrak przygotowała dla swojej córki zaskakujący prezent ślubny! Jak informuje "Fakt" młodsza córka piosenkarki, Agata Pietras, szykuje się do ślubu i planuje przeprowadzkę z Lublina do Warszawy. To jednak nie koniec rewolucji w życiu córki Beaty Kozidrak. Okazuje się bowiem, że Agata chciałaby otworzyć w stolicy własny butik z odzieżą... Piosenkarka postanowiła więc spełnić marzenie Agaty!

Beata Kozidrak i prezent dla córki

Informator "Faktu" twierdzi, że Beata Kozidrak postanowiła kupić córce butik w Warszawie! Agata Pietras już od kilku lat jest właścicielką marki Modlishka i prowadzi swój salon w Lublinie. Czy teraz podbije modowy rynek w Warszawie?

Beata wierzy, że jej córka ma wielki talent i jest z niej bardzo dumna. Powiedziała Agacie, żeby nie martwiła się kosztami i atrakcyjną lokalizacją, bo ona się tym zajmie. To ma być taki przedślubny prezent. Szczęście ukochanej córki jest dla niej najważniejsze - zdradza źródło "Faktu".

Taka mama to prawdziwy skarb! :)

Beata Kozidrak kupi córce butik w Warszawie?

Piosenkarka przygotowała dla Agaty wyjątkowy prezent.