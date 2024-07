Robert Lewandowski pokazał, co potrafi! Jego klub - Bayern Monachium zamieścił właśnie na swoim profilu na Facebooku filmik - kompilację popisów Roberta z treningów drużyny. Trzeba przyznać, że jego umiejętności są imponujące!

Reklama

Wideo z treningów Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest idolem chyba całej Polski. Jego trzy gole w sobotnim meczu z Rumunią bardzo zbliżyły nas do występu na Mistrzostwach Świata w Rosji, a jego samego do tytułu króla strzelców wszech czasów polskiej kadry narodowej!

Zobacz też: Ania Lewandowska miała powody do radości. Zobaczcie, jak cieszyła się z goli Lewego na trybunach!

Zobacz także

Udowadnia, że zwykły chłopak z Polski może zrobić karierę na miarę największych gwiazd światowego footballu. Od kilku lat ustawia się go w jednym szeregu z takimi gwiazdami jak Christiano Ronaldo, Leo Messi, czy Neymar Jr. Kochają go fani nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale na całym świecie.

Jego klub - Bayern Monachium - musi być dumny z Polaka, bo co i raz pokazuje filmy z "Lewym" w roli głównej. Często są to najpiękniejsze bramki i kompilacje w meczów. Tym razem jednak zaprezentował najlepsze momenty z tegorocznych treningów Roberta. Dla fanów piłki to prawdziwa uczta. Lewandowski pokazuje bowiem całe mnóstwo sztuczek, a przy okazji udowadnia, że ma duże poczucie humoru. Zresztą sami zobaczcie:

Zobacz też: Klara Lewandowska dostała śliczny prezent od Mariny i Wojtka Szczęsnych! Co to? ZDJĘCIA

Mamy nadzieję, że dużą część tych pięknych zagrań zobaczmy na boiskach Rosji. Sam Robert przyznał ostatnio, że udział w mundialu to jedno z jego największych marzeń. Bardzo życzymy i jemu i sobie spełnienia tego marzenia.

Reklama

Robert podczas treningu: