Basia Kurdej-Szatan długo utrzymywała tajemnicę o drugiej ciąży. Niedawno radosną wiadomością pochwaliła się na Instagramie. Zaawansowana ciąża nie powstrzymuje jej jednak od aktywności zawodowej, którą uwielbia. Aktorka właśnie pojawiła się na planie zdjęciowym i wcale nie ukrywa tam swojego ciążowego brzuszka! Zobaczcie radosne zdjęcia Basi Kurdej-Szatan po długiej przerwie od pracy spowodowanej pandemią koronawirusa.

Basia Kurdej-Szatan uwielbia swój zawód i z uśmiechem na twarzy wykonuje go nawet podczas zaawansowanej już ciąży. Aktorka właśnie wróciła do pracy po przerwie spowodowanej kwarantanną. Zdjęciem z planu reklamy, dzięki której przed laty zyskała ogromną popularność, pochwaliła się na Instagramie.

Aktorka może liczyć na wsparcie innych mam z branży. Kciuki za Basię trzyma m. in. Anna Lewandowska, która również była aktywna zawodowo przez cały okres ciąży jak i od razu po. Warto przypomnieć, że jej druga córeczka Laura, przyszła na świat 6 maja.

Dzień dobry 💜 #powrótdopracy 😱🥳💜 #pięknegodnia ! - napisała Basia, prezentując ciążowy brzuszek na planie reklamy

To radosne zdjęcie skomentowali koledzy aktorki:

- Szanuje elastyczność Twoich pracodawców😄👏❤️ - napisał Antoni Królikowski

- Cudownie wyglądasz Basieńko ♥️♥️ - Marcela Leszczak

- Yeah!!! I to jest podwójne światełko w tunelu!!!😘 - dodał Mikołaj Krawczyk

Zazdrościmy tej energii i uwielbiamy obserwować to pozytywne podejście do życia! Jak będzie wyglądała aktywność zawodowa aktorki po narodzinach dziecka? Basia w rozmowie z Party.pl zdradziła niedawno, że będzie powoli wracała do pracy po porodzie. Na pewno nie pozwoli sobie od razu na granie w serialach, ale prawdopodobnie będzie można już ją zobaczyć w grudniowych spektaklach.

Ciężarna Basia Kurdej-Szatan wróciła do pracy!

Niedługo na świecie pojawi się drugie dziecko Rafała Szatana i Basi Kurdej-Szatan.