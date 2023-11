Basia Kurdej - Szatan w Playboy'u?! Jest to możliwe!

Basia Kurdej - Szatan nie zwalnia tempa. Mimo, że już jest najpopularniejszą i najbardziej lubianą aktorką w Polsce, stale angażuje się w nowe projekty! W kuluarach show - biznesowych krążą plotki, jako że ma zagrać w trzeciej części "Kogel mogel"! Czy okaże się to prawdą, zapewne przekonamy się już niedługo, natomiast pojawił się pomysł, by aktorka zasiliła grono seksownych pań i wystąpiła na okładce Playboy'a! Na ramówce Polsatu, zapytaliśmy się Basi, jaki ma stosunek do takich propozycji i przeżyliśmy mały szok! Posłuchajcie co zdradziła!

Wyobrażacie sobie Basię na okładce Playboy'a?