Zaledwie kilka dni temu magazyn "Party" poinformował, że Barbara Kurdej-Szatan nie poprowadzi kolejnych edycji programów "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Okazało się wówczas, że jedna z największych gwiazd stacji straciła aż dwa programy w TVP ponieważ nie kryła się ze swoimi poglądami politycznymi. Ostatnio Basia Kurdej-Szatan głośno poparła paradę równości, a wcześniej brała udział w protestach w obronie sądów. Teraz "Super Express" donosi, że aktorka straciła kolejny program!

Basia Kurdej- Szatan nie poprowadzi "Dance, dance, dance"?

Według doniesień "Super Expressu" to już pewne, że Barbara Kurdej-Szatan nie poprowadzi drugiej edycji tanecznego show "Dance, dance, dance". Dlaczego? Władze TVP w przesłanym do redakcji dziennika oświadczeniu komentują swoją decyzję. Okazuje się, że stacja nie wyklucza, że w przyszłości Basia Kurdej-Szatan poprowadzi inny program.

Oferta programów rozrywkowych wymaga niezbędnej dynamiki. Dbamy o to, by zaskakiwać i intrygować naszych widzów, ale także myślimy o ich przyzwyczajeniach. Zmiany w programach mają na celu utrzymanie dotychczasowych odbiorców oraz przyciąganie nowych widzów. Dotyczy to również kwestii obsady prowadzących. Panią Kurdej- Szatan nadal można oglądać w serialu „M jak miłość”, a w przyszłości mamy nadzieję, że będzie obecna również w innych produkcjach TVP- "SE" cytuje Centrum Informacji Telewizji.

Żałujecie, że aktorka nie pojawi się w nowych edycjach "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz w "Dance, dance, dance"? Myślicie, że Basia Kurdej-Szatan wkrótce poprowadzi nowe show w TVP?

Według medialnych informacji Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi nowej edycji "Dance, dance, dance".

Aktorka nie będzie prowadzić także kolejnej odsłony "The Voice of Poland".

