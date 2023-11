Basia Kurdej-Szatan jest pewną siebie kobietą u szczytu swojej kariery. Jeszcze niedawno była kojarzona jedynie z projektami TVP, ale odkąd pożegnała się ze stacją, otworzyły się przed nią nowe możliwości. Wkrótce zagra w nowym serialu, a teraz została jedną z gwiazd „Tańca z gwiazdami”! Co więcej aktorka cały czas gra w teatrze.

Na Instagramie pokazała właśnie swoją kreację sceniczną z adaptacji kultowego musicalu „Chicago”. Seksowna stylizacja zachwyciła Internautów!

Basia Kurdej-Szatan w seksownej bieliźnie!

Aktorka, może pochwalić się świetnym głosem, nic dziwnego, że jest angażowana do muzycznych spektakli. Ostatnio wystąpiła na scenie w Krakowie, po czym musiała szybko wracać do Warszawy na pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami",. Sama przyznaje jednak, że życie w ruchu to jej żywioł. Mimo natłoku obowiązków znalazła czas, aby opublikować na Instagramie zdjęcie, pod którym napisała:

Uwielbiam być w biegu !!! Od razu mam więcej energii i mocy !!! Dziś Chicago w Krakowie, a jutro pierwszy odcinek na żywo ???? Tańca z Gwiazdami w Warszawie... aaaaAaaAAaaaa ????????????‍♀️???? dam radę ? - napisała Basia Kurdej-Szatan na Instagramie.

To zdjęcie Basi Kurdej-Szatan rozgrzało Internautów!

Reakcja Internautów na zdjęcie pośladków Basi Kurdej-Szatan

Basia Kurdej-Szatan tuż przed "Tańcem z gwiazdami" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Nic w tym dziwnego, w końcu jest faworytką 10. edycji tanecznego show i w ten sposób przypomina fanom o sobie i zwiększa swoje szanse. Ostatnim zdjęciem, na którym pokazała naprawdę dużo, zachwyciła swoich obserwatorów.

Pod pełnym seksapilu zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Bacha! Mega forma! Tak trzymać???? Powodzenia trzymam kciuki ???? Wow ???? ale szał Aż mi serce szybciej zabiło ????

Zdjęcie Basi Kurdej-Szatan skomentowała też Ewa Chodakowska i zachwycona napisała:

Stuknięcie dwa razy w ekran to serduszko ... STUKNĘŁAM RAZY STO! Baśka! U r a FIRE ???? dasz radę ❣️❣️❣️ - napisała trenerka.

Podoba Wam się stylizacja aktorki? Trzymacie kciuki za jej występ?

Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan będą rywalizowali ze sobą w "Tańcu z gwiazdami"

East News