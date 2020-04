Bartek w "M jak miłość" trafi więzienia!? Co zrobił tym razem?

Bartek w „M jak miłość” znów wpadnie w poważne problemy. Za to, że nie chciał pomóc dawnym kolegom oni postanowią się zemścić i zrobią wszystko, aby boleśnie odczuł ich gniew! W 1509 odcinku serialu, który już 7 kwietnia, okaże się, że Lisiecki ma poważne problemy i może trafić do więzienia na długie lata! Co zrobi Ula, kiedy dowie się o kłopotach męża?

Gangsterzy pogrąża Bartka?

Niestety w małżeństwie Uli i Bartka ciągle pojawiają się nowe problemy. Para nie ma okazji na spokojne życie w siedlisku. Kiedy już pogodzili się i wszystko wskazywało na to, że ich kłopoty się zakończyły Bartek padnie ofiarą znajomych gangsterów. Obciążyli go zeznaniami za które czeka go areszt!

Zaczęli sypać, próbują go teraz pociągnąć za sobą… Opowiadają ciekawe historie - wyzna zaintrygowany Janek.

Na pytanie Soni czy wierzy w ich zeznania policjant odpowie szczerze:

Nie wierzę, a oni ewidentnie chcą się zemścić. Ale zanim Bartek dowiedzie, że jest czysty, minie parę miesięcy, które pewnie spędzi… w areszcie.

Niestety tym razem Janek nie może ostrzec Bartka i Uli. Policjant wie, że te zeznania pogrążą Lisieckiego i jeśli nie zniknie, trafi za kratki!

Dlatego najlepiej by było, gdyby na trochę... zniknął. (...) Prokurator prowadzi śledztwo... Nie mogę chłopaka tak po prostu ostrzec, no nie mogę! - powie szczerze Janek w rozmowie z partnerką.

Czy komuś uda się ostrzec Bartka? Dowiemy się już wkrótce.

Przeszłość znów dopadnie Bartka, kiedy najmniej się tego spodziewa!

Co zrobi Ula?