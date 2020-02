Baron pokazał nowe zdjęcie, a fanki porównują go do Massimo z "365 dni"! 

Alek Baron cieszy się ogromnym powodzeniem u kobiet, co zresztą widać po ilości gwiazd, z którymi się spotykał. Muzyk ma też duże grono fanek i doskonale wie, jak je zaskoczyć! Po finale programu "The Voice Kids" zdecydował się na urlop i opublikował gorące zdjęcie, które rozpaliło zmysły jego obserwatorek na Instagramie. Musicie to zobaczyć!

Baron pochwalił się gorącym zdjęciem na Instagramie

Najnowsze zdjęcie Barona, które opublikował na Instagramie wywołało spore zamieszanie. Niektóre Internautki wprost piszą, że przez fotografię nie mogą zasnąć, a inne porównują muzyka do Massimo, bohatera książki "365 dni". Zaskakujące, że pozornie zwyczajne zdjęcie wywołało aż tyle skojarzeń!

Gdy szumią wierzby... moja głowa relaksuje się w ciszy. Ahoj! - napisał Baron pod zdjęciem, na którym widać jak odpoczywa w basenie.

Fani są zachwyceni tym zdjęciem, a w komentarzach pojawiło się mnóstwo nawiązań do nowego filmu Blanki Lipińskiej "365 dni". Oczywiście pojawiają się one z racji plotek na temat związku Barona z autorką książki "365 dni".

365 dni... Massimo 🤪 z samego patrzenia na zdjęcie można się zrelaksować 🤗 Boszzzzzz takie zdjęcie 🙈 jak tu teraz zasnąć 🤪😂

Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Barona. Faktycznie wygląda jak Massimo?

Ostatnio jest głośno o związku Barona i Blanki Lipińskiej!