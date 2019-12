Barbara w "M jak miłość" ujawni tajemnice Lucjana? Do tej pory nikt o tym nie wiedział!

W 1480. odcinku „M jak miłość” Marysia Rogowska będzie obchodziła urodziny. Ten dzień skłoni ją do przemyśleń. Kobieta zacznie zastanawiać się nad swoim życiem i przemijającym czasem. Barbara, widząc rozterki córki, zdecyduje się na poważną rozmowę, w której wspomni o Lucjanie. Okazuje się, że po raz pierwszy ujawni nieznaną przez nikogo tajemnicę. Zobaczcie, co powiedziała!

Barbara podczas rozmowy z Marysią wyzna, jak zachował się Lucjan po jej narodzinach. Okazuje się, że zdecydował się na pewien gest, którego nikt w rodzinie Mostowiaków się po nim nie spodziewał. Wszystko, aby zobaczyć córkę!

Zaciekawiona Marysia zapyta: Perlony?

Tak się to wtedy nazywało. A one w zamian z daleka, przez okno pokazały mu ciebie! Widział cię wcześniej, niż ja! I wiesz, od tej pierwszej chwili cię bardzo pokochał. Zawsze mi to powtarzał - dodała szczerze seniorka rodu Mostowiaków.

Rozterki Marysi dotyczące przemijającego czasu szybko zeszły na drugi plan i obie kobiety zaczęły wspominać Lucjana. W końcu Rogowska wyznała: Bardzo mi go brakuje, mamo.

Tak, mnie też. Bardzo... Bardzo często w różnych sytuacjach zastanawiam się, co by powiedział, co by zrobił, co by pomyślał - powie Barbara.