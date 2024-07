Barbara Sienkiewicz, najstarsza matka w Polsce, była gościem "Pytania na śniadanie". Marzena Rogalska sprawdziła, co się dzieje u aktorki po burzy, jaką wywołało to, że Barbara Sienkiewicz zdecydowała się na macierzyństwo w wieku 60 lat. Aktorka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i jej kolega Olgierd Łukaszewicz postanowił nagłośnić sprawę. Barbara Sienkiewicz nie otrzymała zasiłku macierzyńskiego i nie dostała też dodatku do emerytury, a wychowuje dwójkę małych bliźniąt. Okazuje się, że medialna zawierucha to był dla niej bardzo trudny czas.

Czułam się jak zaszczute zwierzę w klatce domowej. Siedziałam z dziećmi w domu. Było stukanie drzwi różnych ludzi, też podstawionych. Nie wiem, czy to było w dobrej czy złej wierze. Był ciemny samochód pod klatką, był ogrom telefonów, których w ogóle nie odbierałam, bo czułam się tak jakbym komuś coś zrobiła coś złego. Nie wiem, czemu jest taka nienawiść - powiedziała w "Pytaniu na śniadanie" Barbara Sienkiewicz.

Rogalska zapytała jeszcze raz, czy bliźnięta zostały poczęte naturalnie czy może to było jednak in vitro, ale Barbara Sienkiewicz uważa, że to zbyt intymne pytanie i nie powinno się zaglądać do czyjejś sypialni. Przyznała jednak, że mogła usunąć ciążę, ale nie zrobiła tego.

Barbara Sienkiewicz zdradza czy usunęłaby ciążę

Była ciąża, mogłam usunąć. Wiedziałam, że jest dwójka dzieci, znałam płeć małego i naprawdę mogłam to zrobić. Ale nie przeszło mi to przez myśl - powiedziała w śniadaniówce najstarsza matka w Polsce.

Sienkiewicz wybrała opiekunów swoich dzieci - to młodzi ludzie

Dziennikarka poruszyła temat, który najbardziej wzbudza emocje - co stanie się z dziećmi, kiedy Barbara Sienkiewicz nie będzie mogła już się nimi opiekować. Okazuje się, że Sienkiewicz wybrała opiekunów prawnych dla córki i synka, a do tego liczy, że znajdzie życiowego partnera, który będzie jej pomagał. Ma już nawet kogoś na oku!