Barbara Kurdej-Szatan pokazała zdjęcie w bieliźnie

Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w bieliźnie. Czarno-biała fotografia, na której aktorka pozuje w czarnym komplecie, wywołała spore emocje. Zdjęcie jest niezwykle naturalne i co więcej, nie zostało w żaden sposób poprawione przez grafików komputerowych. Autorem zdjęcia Barbary Kurdej-Szatan jest fotograf Bastek Czernek, który zorganizował akcję "Black and white beauty", w której będą pokazywane kolejne kobiety w naturalnych odsłonach. Celem projektu jest pokazanie różnych typów kobiecości. Barbara Kurdej-Szatan na zdjęciu wygląda powalająco! Do tego stopnia, że... pojawił się pomysł, by aktorka wystartowała w wyborach Miss!

