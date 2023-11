Poznaliśmy ją kilka lat temu za sprawą reklam, jednak dziś Basia Kurdej-Szatan może pochwalić się dużo bogatszym CV. Jedna z popularniejszych aktorek w kraju na swoim koncie ma nie tylko role w serialach czy filmach, ale i prowadzenie wielu programów rozrywkowych. Ostatnio wzięła nawet udział w "Tańcu z Gwiazdami" i teraz walczy o Kryształową Kulę! Imponująca ilość zajęć zdecydowanie wpływa na wynagrodzenie gwiazdy. Ile zarabia Kurdej-Szatan?

Basia Kurdej o zarobkach

Grafik Basi Kurdej-Szatan wypchany jest po same brzegi! Do niedawna aktorkę mogliśmy zobaczyć jako prowadzącą "The Voice" w TVP, jednak latem Basia została zwolniona z telewizji. Nie rozstała się ze stacją w najmilszych okolicznościach, jednak wciąż możemy zobaczyć ją w serialu "M jak miłość". Podobno za jeden dzień zdjęciowy Barbara zarabia około 8 tysięcy złotych! To dużo? Zdecydowanie! Miesięczna średnia krajowa wynosi sporo mniej...

Dodając inne projekty, w które angażuje się aktorka, łatwo można obliczyć, że zarabia niemałą fortunę! Czy to oznacza, że gwiazda utrzymuje rodzinę? Oczywiście, że nie. Rafał Szatan także pracuje jako aktor i muzyk. Ale kto więcej zarabia?

Ja więcej zarabiam. Po prostu mam więcej projektów. Ale jeśli robimy coś razem, to mamy taką samą stawkę – powiedziała Kurdej-Szatan w programie „Demakijaż”.

Aktorka zdradziła, że małżeństwo najwięcej pieniędzy wydaje na swoją córkę, Hannę!

Ale ostatnio też rozważamy, czy się znowu nie przeprowadzić – wyznała Basia.

Czy rodzina rozważa przeprowadzkę do większego mieszkania, bo planuje drugie dziecko? Aktorka nie jest w ciąży, jednak nigdy nie ukrywała, że chciałaby mieć jeszcze jedną córeczkę lub synka. Hanna z pewnością ucieszyłaby się na myśl, że zostanie starszą siostrą. Myślicie, że Basia wkrótce ogłosi radosną nowinę?

Basia Kurdej zarabia więcej od swojego męża!

We wspólnych projektach Basia i Rafał zarabiają tyle samo.

