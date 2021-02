Barbara Kurdej - Szatan zabrała synka do pracy! Fani nie mają wątpliwości, że Henio to wykapana mama!

Barbara Kurdej - Szatan pochwaliła się na swoim Instagramie nowymi uroczymi zdjęciami z Heniem. Aktorka zabrała swojego synka do teatru i wygląda na to, że maluch chętnie towarzyszy mamie podczas jej pracy. Fani zachwycają się pięknymi fotografiami i w komentarzach pod postem zostawili rodzince mnóstwo komplementów. Część z nich zwróciła uwagę, że Henio to wykapana mama! Zobaczcie i oceńcie sami.

Barbara Kurdej - Szatan zabrała synka do teatru

Barbara Kurdej - Szatan została mamą we wrześniu 2020 roku. Tym samym spełniło się wielkie marzenie aktorki i jej męża, Rafała Szatana, o powiększeniu rodziny. Gwiazda jeszcze przed zajściem w drugą ciążę, opowiadała w rozmowie z Katarzyną Burzyńską - Sychowicz, że długo razem z mężem starali się o dziecko.

Staramy się już od 1,5 roku co najmniej, ale nie wychodzi… Może ta moja borelioza źle na to wpływa? Trudno powiedzieć. Hania również marzy o rodzeństwie. Jak miała 6 lat, to miała taki rok, że praktycznie codziennie pytała, kiedy będzie miała brata albo siostrę - mówiła Barbara Kurdej - Szatan.

Na szczęście te trudne chwile są już za małżeństwem i dziś Henio jest prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców. Maluch rośnie jak na drożdżach, o czym możemy się przekonać oglądając najnowsze zdjęcia, które opublikowała Barbara Kurdej - Szatan. Aktorka zabrała swoją pociechę do teatru i uwieczniła ten moment na zdjęciach.

Fani zwrócili uwagę na bujną fryzurkę Henia, a także są przekonani, że maluch to cała mama.

- Jaką Henio ma już ładną fryzurkę 😍Cudeńko 😘 - Wow 😍 synuś pracuje razem z mamą? 🙌 Podziwiam 👌👌🙌 - Ależ syncio do mamy podobny 🌸 zdrówka Wam życzę - Cała mamusia - Podobny do mamy😍 - piszą fani.

Zobaczcie zatem te urocze zdjęcia i oceńcie sami! Henio to prawdziwy słodziak!

Instagram

Henio już towarzyszy mamie podczas pracy! Ciekawe, czy też pójdzie w ślady rodziców i będzie artystyczną duszą. Całej rodzince życzymy wszystkiego dobrego!