Barbara Kurdej-Szatan walczy z boleriozą.

Barbara Kurdej-Szatan zmaga się z boreliozą! Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Kocham Cię, Polsko" została ugryziona przez kleszcza, który zaraził ją tą groźną chorobą. Kurdej-Szatan w rozmowie z "Życiem na gorąco" przyznaje, że zlekceważyła początkowe objawy i późno poszła do lekarza, a ten dodatkowo postawił jej złą diagnozę.

Muszę wyleczyć się z boreliozy. Na moje nieszczęście nie od razu postawiono mi dobrą diagnozę. Późnej długo brałam antybiotyki. Teraz wszystko jest na dobrej drodze do wyzdrowienia, ale mój organizm musi się odpowiednio zregenerować - przyznaje Barbara Kurdej-Szatan gazecie. - Zbliżają się ciepłe dni. Dlatego wszystkich przestrzegam przed kleszczami. Nierozpoznana, długo nieleczona borelioza, to parszywa, groźna i trudna do wyleczenia choroba - mówi.