Barbara Kurdej - Szatan pochwaliła się kolejnym wózkiem Henia! Fanki zakochały się w tym modelu. Znamy markę i cenę!

Barbara Kurdej - Szatan pochwaliła się nowym zdjęciem ze spaceru z synkiem. Tym razem możemy podziwiać kolejny wózek, którym podróżuje mały Henio. Fanki zakochały się w tym modelu, a my sprawdziliśmy jego markę i cenę. Zobaczcie sami.

Barbara Kurdej - Szatan pochwaliła się kolejnym wózkiem Henia. Znamy markę i cenę!

Barbara Kurdej - Szatan już od dwóch miesięcy jest szczęśliwą mamą Henia. Aktorka i jej mąż Rafał już od dawna marzyli o powiększeniu rodziny. Gwiazda przed zajściem w drugą ciążę podkreślała, że już od dłuższego czasu razem z partnerem starają się o dziecko. Również ich pierwsza córeczka, Hania, już od dawna chciała mieć rodzeństwo.

Na szczęście to marzenie zostało już szczęśliwie spełnione, a Basia Kurdej - Szatan teraz w pełni poświęca się macierzyństwu. Gwiazda na razie nie myśli o powrocie do pracy i każdą chwilę chce oczywiście spędzać z Heniem. Na jej Instagramie od czasu do czasu możemy zobaczyć nowe zdjęcia z pociechą, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co słychać u aktorki i jej rodziny. Tym razem możemy zobaczyć uroczą fotografię z rodzinnego spaceru.

Rundka po mieście :D Luubię spacery ... :) i w lesie, i w parkach, i w mieście też :) a Wy gdzie najbardziej lubicie spacerować ? - napisała gwiazda pod zdjęciem ze spaceru z synkiem.

Tym razem furorę zrobił wózek Henia w kolorze kawy z mlekiem, który imituje "efekt skóry"! Fanki zakochały się w tym modelu!

- Ten wózek jest bajeczny ! Uwielbialiśmy go 🖤 miłych spacerów 😘 - Ale macie świetną furę 😍😍😍❤️ - Jaki fajny kolor wózka taki skórzany😂🤣🤩 - Piękny wózek 😍co to za firma - Wózek mega! Też taki mamy 🙂 - piszą fani.

Postanowiliśmy sprawdzić markę i cenę wózeczka Henia Szatana. Okazało się, że jest to model Caramel marki Anex Baby, który kosztuje ponad 3000 złotych. Pociecha Basi i Rafała ma jeszcze jeden wózek tej firmy, w kolorze czarnym. Który podoba Wam się bardziej?