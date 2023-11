Barbara Kurdej-Szatan na okładce "Be Active"! Gwiazda największych serialowych hitów takich jak "M jak miłość" czy "W rytmie serca" pochwaliła się świetną figurą i zdradziła, jak udało się jej osiągnąć tak idealny wygląd. Jaką dietę stosuje Barbara Kurdej-Szatan i jaki wybiera trening? My już wiemy!

Jaką dietę stosuje Basia Kurdej-Szatan?

Barbara Kurdej-Szatan w najnowszym wydaniu magazynu "Be Active" zdradziła, że jest na diecie pudełkowej. Okazuje się, że do pracy zabiera ze sobą dania przygotowane na cały dzień.

Tak (śmiech), ale to dlatego, że jem często, ale mało. Lubię sobie co jakiś czas coś skubnąć i myślę, że dlatego trzymam wagę. Wiesz, na planie zwykle jest się przez 12 godzin, a w tym jest tylko godzinna przerwa na jedzenie. Wszyscy się na nie wtedy rzucają, bo są wygłodniali. Ja wolę inaczej. Kiedy tylko mogę, jem sobie coś małego. Teraz jestem na diecie pudełkowej. Jem pięć małych zdrowych posiłków i uważam, że to bardzo wygodne- przyznała gwiazda.

Świetna figura aktorki to również zasługa treningów. Kurdej-Szatan nie ukrywa, że regularnie biega i ćwiczy na siłowni. Co jeszcze Barbara Kurdej-Szatan zdradziła w rozmowie z "Be Active"? M.in. fakt, dlaczego wyszła za mąż za Rafała Szatana po 5 miesiącach znajomości:

Jestem spontaniczna - z mężem pobraliśmy się po 5 miesiącach znajomości, ale byłam pewna swojej decyzji - mówi w "Be Active" aktorka.

Więcej informacji znajdziecie w najnowszym wydaniu magazynu.

Barbara Kurdej-Szatan na okładce "Be Active".

Aktorka zdradziła sekret swojej świetnej fugury.