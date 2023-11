2 z 3

A czy w związku dwojga artystów nie ma rywalizacji albo zazdrości?

Ja i Rafał przyjechaliśmy do Warszawy kilka lat temu. Startowaliśmy tutaj od zera. Zaczęliśmy od „X Factora”, potem ja dostałam główną rolę w musicalu „Deszczowa piosenka” w Teatrze Roma i reklamy sieci Play. Zaczęłam nagle mieć mnóstwo pracy i Rafał potrzebował czasu, by się z tym oswoić. Na pewno nie było mu łatwo. Choć wtedy jeszcze grał spektakle w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, to pracował mniej niż ja. Miał też zespół RH+, ale nie do końca grał taką muzykę, jaką czuł. W tamtych czasach rzeczywiście zdarzały się między nami nieporozumienia. Zawód artysty bywa brutalny. Jeśli nie ma zleceń lub one nas nie cieszą i nie czujemy się spełnieni, potrafimy być mocno sfrustrowani. A dla mężczyzny, który chce dbać o rodzinę, jest to tym bardziej trudne. Z kolei kobieta, która wraca zmęczona do domu po całym dniu pracy, nie marzy o niczym innym jak przytulenie, zrozumienie i wsparcie. W tym czasie mieliśmy małe dziecko, docieraliśmy się nie tylko jako para, ale i jako rodzice. Kiedy ja wychodziłam, Rafał zostawał z Hanią w domu. Widziałam, że nie jest do końca szczęśliwy, mimo że jest wspaniałym ojcem i bardzo kocha córkę.

Ale teraz to się zmieniło, bo żadne z was nie narzeka na brak zajęć.

Tak! Cieszę się, że Rafał ma teraz tyle propozycji, bo na to zasługuje. Zawsze fascynował mnie jego talent i zawsze w niego wierzyłam. To wspaniałe, że ma wreszcie okazję zaprezentować swoje możliwości szerszej publiczności. Teraz jedynym problemem jest pogodzenie wszystkich obowiązków. Rafał występuje w musicalu „Notre Dame de Paris” w gdyńskim Teatrze Muzycznym, ma rolę w „M jak miłość”, a teraz będzie jeszcze występować w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Musimy więc pomyśleć nad organizacją opieki nad dzieckiem. Ale Hania jest na tyle duża, że damy sobie radę. Niedługo jedziemy we troje do Gdyni. Gdy Rafał będzie na scenie, my będziemy się byczyć na plaży.

Czy nie uważasz, że twój mąż został zauważony dzięki tobie?

Nie, i tym bardziej mnie to cieszy. Sam zabrał się w końcu do tego, aby nagrać swój singiel „Życie zmieniasz w sen”, sam zorganizował też nagranie teledysku do tej pięknej piosenki. Za chwilę będzie kręcił kolejny wideoklip, tworzy swoją płytę. Na casting do „Twoja twarz brzmi znajomo” zgłosił się już w zeszłym roku, ale wtedy coś pokrzyżowało mu plany i dlatego wystąpi dopiero w tej edycji. Dorota Szpetkowska, która wpadła na to, abyśmy poprowadzili galę Debiutów w Opolu, zachwyciła się kiedyś Rafałem podczas koncertu chóru Opole Gospel Choir, w którym razem śpiewamy, i zaczęła zapraszać Rafała do różnych koncertów. A do roli w „M jak miłość” potrzebowali muzyka, a konkretnie kogoś, kto potrafi grać na pianinie. I sami zgłosili się do mojego męża.

