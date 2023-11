6 z 7

Widzę, że masz w sobie dużo emocji . Czasem ludzi dziwi, że nie jesteś układną blondyneczką z reklamy.

Jestem miła, grzeczna i uprzejma, tak mnie wychowano. Ale nie jestem kobietą bez charakteru. Jak coś powiedziałam ostrzej lub pokazałam, że mi się coś nie podoba, to słyszałam o sobie, że sodówka uderzyła mi do głowy. A wszyscy, którzy mnie znają, dobrze wiedzą, że jestem emocjonalna, spontaniczna, impulsywna, lubię poimprezować, jak trzeba, to i pokrzyczę z nerwów. Nie jestem idealna, jestem osobą z krwi i kości.

Czyli najlepszy czas 2019 roku to „Taniec z gwiazdami”. A najgorszy?

Nigdy niczego nie żałuję. Wszystko jest po coś, czegoś nas uczy. Po każdej porażce jestem mądrzejsza. Nie patrzę wstecz na wszystko to, co się wydarzyło w TVP, a potem w Polsacie. Ja się z tym godzę i lubię moje życie. Bardzo było mi miło, że w głosowaniu na Facebooku zostałam najlepszą prowadzącą „The Voice of Poland” i że zostało to powiedziane na wizji. W produkcji często mówią, że mnie im brakuje, to szalenie miłe.