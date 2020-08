Barbara Kurdej-Szatan lada dzień urodzi drugie dziecko. Spójrzcie na duży brzuszek aktorki! 

Barbara Kurdej-Szatan ma już naprawdę duży ciążowy brzuszek! Gwiazda "M jak miłość" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak prezentuje się tuż przed porodem. Aktorka swoją fotką zwróciła uwagę internautów na bardzo ważny temat dotyczący dzieci. Zobaczcie sami, co napisała Barbara Kurdej-Szatan i jak wygląda w zaawansowanej ciąży!

Barbara Kurdej-Szatan już wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Jak już wiemy, gwiazda "M jak miłość" urodzi wymarzonego synka. Aktorka zdradziła ostatnio, że razem z mężem i córką wybrali już dla niego piękne i tradycyjne imie Henryk. Narodziny drugiego dziecka Basi Kurdej-Szatan są zaplanowane na połowę września. Teraz aktorka pokazała w sieci zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jej duży brzuszek. Gwiazda opublikowała również ważny wpis!

Najdrożsi ! #niezostawiam 💙 Upały w pełni, pamiętajcie, aby nie zostawiać dziecka samego w samochodzie, nawet na chwilę. Wysoka temperatura może doprowadzić do odwodnienia, przegrzania, a w konsekwencji do udaru termicznego mogącego doprowadzić do śmierci. O takich przypadkach niestety słyszymy .... Ktoś wchodzi do sklepu, niby na chwilkę, chwilka się przedłuża ... i przedłuża ... albo się zapomina .... Nie zostawiajmy dziecka samego, nie tylko ze względu na upały, ale też na jego bezpieczeństwo - w ogóle- napisała Basia Kurdej-Szatan.