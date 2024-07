Barbara Kurdej-Szatan zmaga się z boreliozą. Aktorka po raz pierwszy opowiedziała o swojej chorobie w magazynie "Viva". Gwiazda wyznała, że wszystko zaczęło się od zaczerwienienia oraz bólu mięśni. Późniejsze badanie krwi wykazało, że choruje na boreliozę.

Barbara Kurdej-Szatan zdradziła, w jaki sposób dowiedziała się, że jest chora na boreliozę. Odbyło się to w dość nietypowych warunkach:

Bolała mnie ręka. Miałam punktowe bóle mięśni z obrzękami, które "wędrowały" mi po ciele. Lekarze nie wiedzieli, co mi jest. W internecie i w prasie przeczytałam o boreliozie i o objawach podobnych do moich. Zrobiłam badanie krwi. Dowiedziałam się, że jestem chora, gdy byłam na planie reklamy Playa. Byłam w szoku. Zaczęłam płakać, wyszłam z hali. Zaczęli mnie wołać, że trzeba kręcić. Musiałam się szybko uspokoić i szczerzyć do kamery.