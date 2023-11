Basia Kurdej-Szatan wybrała się na urlop do Grecji. Aktorka pochwaliła się pięknymi fotografiami z urlopu na swoim profilu instagramowym. Niestety, nie wszystkim fanom zdjęcia Basi w kostiumie kąpielowym przypadły do gustu. Jeden z internautów skrytykował nogi 33-latki. W obronie ukochanej stanął mąż gwiazdy oraz Gabi Drzewiecka.

Barbara Kurdej-Szatan krytykowana za nogi

Nie da się każdemu dogodzić w internecie. Tym razem jeden z obserwatorów Basi Kurdej-Szatan skrytykował aktorkę na Instagramie. Krytyka uruchomiła lawinę komentarzy, bo obserwujący profil przyczepił się do nóg gwiazdy...

Bardzo Cie lubię, ale nogi masz bardzo klocowate - napisał "fan".

A to wywołało małą insta-burzę...

- Ma je sobie odrąbać, chodzić w worku pokutnym czy przeprosić? Przysięgam, że ręce mi opadają, jak czytam tego typu komentarze. Jak można komuś coś takiego napisać pod zdjęciem? Czy naprawdę musimy non stop sprawiać innym przykrość? Ja się pytam, po co?! Czy my na serio, nie możemy być po prostu wobec siebie życzliwi? - pytała Gabi Drzewiecka.

Njlepszy jednak był komentarz Rafała Szatana.

- Ja tam się jarałem, jak robiłem te foty! ???????? A zaraz wskoczę z tymi „klocuszkami” do BASENU!! ????????‍♀️????‍♂️ Love You! ❤️ - pisał mąż Basi.

Oczywiście uczestniczka kolejnej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" również wtrąciła kilka słów. Riposta jak zawsze celna!

A Tomasz Kammel powiedział, że moje nóżki są "juicy" i tego się trzymam - napisała.

"Juicy", czyli jędrne i soczyste... Chyba zgadzamy się z Tomaszem.

Spora część internautów pochwaliła Barbarę za piękne i wysportowane ciało! Warto przypomnieć, że aktorka w 2012 roku urodziła córeczkę Hanię.

A Wy co myślcie o nogach aktorki? Naszym zdaniem wyglądają świetnie, tak samo jak i nie ma co przyczepiać się do kadru!

Basia Kurdejz mężem na wakacjach: