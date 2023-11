Barbara Kurdej-Szatan niedawno opublikowała na Instagramie ponętne, lecz dość odważne zdjęcie w bieliźnie. Czarno-biała fotografia bardzo przypadła do gustu fanom gwiazdy. Posypały się komplementy na temat urody i figury aktorki. I trudno się dziwić! Barbara Kurdej-Szatan wygląda na zdjęciu przepięknie. Czyżby to przedsmak większej sesji? Posłuchajcie, co gwiazd zdradziła przed kamerą Party.pl!

Reklama

Zobacz też: W "M jak miłość" Joasię kochają wszyscy! A ile o niej wiecie? QUIZ o bohaterce Basi Kurdej-Szatan

Posłuchajcie, co gwiazd zdradziła przed kamerą Party.pl. Historia tego zdjęcia Was zaskoczy!

Polecamy: Basia Kurdej Szatan dostanie swój własny program w Polsacie? TYLKO U NAS komentarz aktorki

Barbara Kurdej-Szatan niedawno pokazała na Instagramie odważne zdjęcie w bieliźnie.

Instagram/Barbara Kurdej-Szatan

Reklama

Czy gwiazd zdecyduje się na rozbieraną sesję?