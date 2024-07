Wizyta Baracka Obamy w Polsce to jedno z najważniejszych wydarzeń w polityce w ostatnim czasie. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził nasz kraj w związku z 25. rocznicą demokratycznych wyborów, które były motorem napędowym do zmian w całej Europie. Pierwszy dzień wizyty upłynął pod znakiem oficjalnych spotkań i uroczystej kolacji podanej przez Wojciecha Modest-Amaro, który na tę okazję przygotował specjalne menu. Przypomnijmy: Na Obamę czekają smakołyki przygotowane przez Amaro. Co dokładnie?

Po oficjalnej części dnia, Barack Obama udał się do swojego hotelu i ku zaskoczeniu wszystkich jak gdyby nigdy nic - wybrał się na siłownię znajdującą się w budynku Marriot w którym mieszka.

Zdjęcia z ćwiczeń ujrzały światło dziennie po tym jak wrzucił je na swój profil Jean Ekwa. Prezydentowi towarzyszyło około dziesięciu ochroniarzy Secret Service, ale nie zarezerwowali oni sali na wyłączność. Prezydent ćwiczył jak każdy z klientów - założył dres, słuchawki na uszy i nic sobie nie robił z tego, że towarzyszą mu normalni klienci siłowni.

Cały trening Obamy trwał około 50 minut. Zaskoczeni?

Spotkanie Obamy i Komorowskiego: